Число погибших в Лисичанске от обстрела ВСУ возросло до 15

«В Лисичанске сотрудники МЧС России из-под завалов извлекли тела 15 погибших», — говорится в Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что поисково-спасательные работы продолжаются.
Ранее в этот день ВСУ обстреляли пекарню в Лисичанске. По словам главы ЛНР Леонида Пасечника, на месте происшествия работают сотрудники МЧС, комендатуры, а также администрации Лисичанска. Осуществляются попытки спасти пострадавших с помощью специальной техники.
Как указал зампред правительства ЛНР Юрий Говтвин, работы по разбору завалов будут проводиться и ночью.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала удар по пекарне в Лисичанске «благодарностью» киевских экстремистов за «щедрую» финансовую поддержку со стороны государств Европейского союза (ЕС). В российском МИДе подчеркнули, что удар по мирным гражданам в Лисичанске является очередным доказательством того, что киевский режим обладает преступной сущностью. РФ намерена проинформировать международные организации об очередном совершении украинскими властями террористических действий.
Украинские боевики систематически обстреливают территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей на фоне проведения спецоперации по защите Донбасса, о начале которой Россия объявила 24 февраля 2022 года.