Число погибших в Лисичанске от обстрела ВСУ возросло до 15

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала удар по пекарне в Лисичанске «благодарностью» киевских экстремистов за «щедрую» финансовую поддержку со стороны государств Европейского союза (ЕС). В российском МИДе подчеркнули, что удар по мирным гражданам в Лисичанске является очередным доказательством того, что киевский режим обладает преступной сущностью. РФ намерена проинформировать международные организации об очередном совершении украинскими властями террористических действий.