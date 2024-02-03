США нанесли удары по целям в Йемене

«Третьего февраля силы Центрального командования США нанесли удары для самообороны против шести противокорабельных крылатых ракет хуситов, которые были готовы к запуску против кораблей в Красном море», — говорится в распространенном сообщении.
По данным командования, ракеты представляли «неизбежную угрозу» кораблям ВМС США и торговым судам в регионе.
Правящее на севере Йемена движение «Ансар Алла» (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее предупреждало о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. Ряд судоходных компаний решили приостановить перевозки через Красное море.
Хуситы заявляли, что их действия в Красном море направлены на помощь палестинцам в секторе Газа, они утверждали, что не мешают свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион.
США и Великобритания с середины января наносят удары по объектам хуситов, называя это ответом на угрозу свободе судоходства в Красном море. Член высшего политического совета «Ансар Алла» Мухаммед Али аль-Хуси назвал эти удары террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией.