Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

Тела 20 погибших извлекли из-под завалов в Лисичанске

МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Число погибших в результате удара ВСУ по пекарне в Лисичанске выросло до 20, сообщает МЧС.
Источник: РИА "Новости"

В субботу украинские войска атаковали здание пекарни в Лисичанске. По предварительным данным СК, удар был нанесен с помощью РСЗО HIMARS. Десять мирных жителей получили ранения. Как уточнили в минздраве региона, пять из них находятся в тяжелом состоянии. Изначально сообщалось, что под завалами могут находиться порядка 40 человек.

Как заявил глава ЛНР Леонид Пасечник, киевский режим, терпя поражение на фронте, специально нанес удар в выходной день, когда многие идут за хлебом.

Лисичанск расположен рядом с линией фронта. Украинская армия, оставляя населенный пункт, взорвала и разрушила часть административных зданий. В результате боев получили повреждения важные объекты инфраструктуры. ВСУ продолжают обстреливать этот город.