Тела 20 погибших извлекли из-под завалов в Лисичанске

В субботу украинские войска атаковали здание пекарни в Лисичанске. По предварительным данным СК, удар был нанесен с помощью РСЗО HIMARS. Десять мирных жителей получили ранения. Как уточнили в минздраве региона, пять из них находятся в тяжелом состоянии. Изначально сообщалось, что под завалами могут находиться порядка 40 человек.
Как заявил глава ЛНР Леонид Пасечник, киевский режим, терпя поражение на фронте, специально нанес удар в выходной день, когда многие идут за хлебом.
Лисичанск расположен рядом с линией фронта. Украинская армия, оставляя населенный пункт, взорвала и разрушила часть административных зданий. В результате боев получили повреждения важные объекты инфраструктуры. ВСУ продолжают обстреливать этот город.