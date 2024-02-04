Тела 20 погибших извлекли из-под завалов в Лисичанске

В субботу украинские войска атаковали здание пекарни в Лисичанске. По предварительным данным СК, удар был нанесен с помощью РСЗО HIMARS. Десять мирных жителей получили ранения. Как уточнили в минздраве региона, пять из них находятся в тяжелом состоянии. Изначально сообщалось, что под завалами могут находиться порядка 40 человек.