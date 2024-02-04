Украинские госуслуги не справились с рекордным трафиком из-за Евровидения

«Сегодня было рекордное количество пользователей в “Дие” за всю историю проекта. Вместо 800 запросов в секунду, как было во время голосования в прошлом году, 15 тысяч запросов», — заявил Федоров, его слова приводит украинское издание «Страна» в Telegram-канале.