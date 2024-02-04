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Украинские госуслуги не справились с рекордным трафиком из-за Евровидения

МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Произошедший в работе приложения украинского минцифры «Дия» (укр. «Действие») вызван рекордным числом пользователей, обратившихся к ресурсу, сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.
Источник: РИА "Новости"

Ранее украинское издание «Новости.лайв» сообщало, что сбой произошел в работе «Дии» после начала голосования за финалистов отбора на музыкальный конкурс «Евровидение».

«Сегодня было рекордное количество пользователей в “Дие” за всю историю проекта. Вместо 800 запросов в секунду, как было во время голосования в прошлом году, 15 тысяч запросов», — заявил Федоров, его слова приводит украинское издание «Страна» в Telegram-канале.

Как отмечает издание со ссылкой на заявление Федорова, мощности серверов были увеличены в пять раз, однако запросов поступило больше в 20 раз.

«Извиняюсь за эту ситуацию. Мы сделаем детальный разбор, анализ и внедрим организационные изменения, чтобы быть готовыми к подобным волнам трафика», — добавил он.

«Евровидение» — международный музыкальный конкурс, который проходит под эгидой Европейского вещательного союза.

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