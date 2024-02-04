Украинские госуслуги не справились с рекордным трафиком из-за Евровидения

Ранее украинское издание «Новости.лайв» сообщало, что сбой произошел в работе «Дии» после начала голосования за финалистов отбора на музыкальный конкурс «Евровидение».
«Сегодня было рекордное количество пользователей в “Дие” за всю историю проекта. Вместо 800 запросов в секунду, как было во время голосования в прошлом году, 15 тысяч запросов», — заявил Федоров, его слова приводит украинское издание «Страна» в Telegram-канале.
Как отмечает издание со ссылкой на заявление Федорова, мощности серверов были увеличены в пять раз, однако запросов поступило больше в 20 раз.
«Извиняюсь за эту ситуацию. Мы сделаем детальный разбор, анализ и внедрим организационные изменения, чтобы быть готовыми к подобным волнам трафика», — добавил он.
«Евровидение» — международный музыкальный конкурс, который проходит под эгидой Европейского вещательного союза.