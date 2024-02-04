Стало известно, как можно потерять жилье из-за цифровой подписи

Поэтому важно хранить носитель подписи в надежном месте, следить, чтобы он не попал в чужие руки, беречь пароли. Лучше установить самозапрет на любые действия с квартирой без личного присутствия. Сделать это можно, подав заявление в Росреестр, или через МФЦ и Госуслуги, советует Данилов.