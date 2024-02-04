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Стало известно, как можно потерять жилье из-за цифровой подписи

МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Электронная цифровая подпись помогает заключить многие договоры, не выходя из дома, но в руках мошенников она может стать опасным орудием, рассказал в беседе с агентством «Прайм» адвокат, преподаватель Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Кирилл Данилов.
Источник: Freepik

Электронная подпись приравнивается к собственноручной. В виде файла она находится на носителе, например, флешке. Если носитель, на котором записана ЭЦП, не защищен, доступ к ней могут получить третьи лица. Они смогут без ведома владельца подписи заключать договоры купли-продажи, дарения.

«Также с помощью ЭЦП можно подать документы для регистрации перехода права собственности», — предупредил адвокат.

Поэтому важно хранить носитель подписи в надежном месте, следить, чтобы он не попал в чужие руки, беречь пароли. Лучше установить самозапрет на любые действия с квартирой без личного присутствия. Сделать это можно, подав заявление в Росреестр, или через МФЦ и Госуслуги, советует Данилов.

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