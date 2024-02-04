В Хабаровске сотрудники полиции задержали подозреваемого в краже денег с банковской карты

Сотрудники отдела полиции № 8 УМВД России по г. Хабаровску установили, что потерпевшая расплачивалась банковской картой в магазине. Через несколько часов, зайдя в мобильное приложение, обнаружила списания денег в счет оплаты покупок в различных торговых точках.