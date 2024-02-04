Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

В Хабаровске сотрудники полиции задержали подозреваемого в краже денег с банковской карты

Мужчина используя найденную карту, оплатил покупки в торговых точках на 16 тысяч рублей.
Источник: Freepik

В полицию за помощью обратилась горожанка. У жительницы Краснофлотского района неизвестный похитил 16 тысяч рублей, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Хабаровскому краю.

Сотрудники отдела полиции № 8 УМВД России по г. Хабаровску установили, что потерпевшая расплачивалась банковской картой в магазине. Через несколько часов, зайдя в мобильное приложение, обнаружила списания денег в счет оплаты покупок в различных торговых точках.

Полицейские изъяли и просмотрели записи с видеокамер в магазинах. Это позволило установить личность и задержать злоумышленника.

Им оказался 41-летний местный житель.

Он пояснил, что нашел банковскую карту потерпевшей. Бесконтактным способом подозреваемый расплатился за приобретение лотерейных билетов, шаурмы, алкогольных напитков и продуктов питания.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

В настоящее время фигурант полностью погасил перед потерпевшей причиненный ущерб.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.