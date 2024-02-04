В Хабаровске сотрудники полиции задержали подозреваемого в краже денег с банковской карты

В полицию за помощью обратилась горожанка. У жительницы Краснофлотского района неизвестный похитил 16 тысяч рублей, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Хабаровскому краю.
Сотрудники отдела полиции № 8 УМВД России по г. Хабаровску установили, что потерпевшая расплачивалась банковской картой в магазине. Через несколько часов, зайдя в мобильное приложение, обнаружила списания денег в счет оплаты покупок в различных торговых точках.
Полицейские изъяли и просмотрели записи с видеокамер в магазинах. Это позволило установить личность и задержать злоумышленника.
Им оказался 41-летний местный житель.
Он пояснил, что нашел банковскую карту потерпевшей. Бесконтактным способом подозреваемый расплатился за приобретение лотерейных билетов, шаурмы, алкогольных напитков и продуктов питания.
В настоящее время фигурант полностью погасил перед потерпевшей причиненный ущерб.
В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.