Десантники уничтожили станцию спутниковой связи и автомобили ВСУ

В оборонном ведомстве добавили, что расчет разведывательного беспилотника умело скорректировал заход «Куба» на цель и зафиксировал поражение станции спутниковой связи. Аналогичным способом были поражены еще два автомобиля ВСУ с личным составом, один из них — в темное время суток. Для наведения и фиксации поражения был применен тепловизор, установленный на БПЛА Zala.