Десантники уничтожили станцию спутниковой связи и автомобили ВСУ

«Во время полета над территорией, контролируемой подразделениями ВСУ на правобережье Днепра, оператор БПЛА обнаружил станцию спутниковой связи ВСУ… Tе координаты были немедленно переданы на командный пункт, где было принято решение уничтожить ее барражирующим боеприпасом “Куб”», — сообщили в МО РФ.
В оборонном ведомстве добавили, что расчет разведывательного беспилотника умело скорректировал заход «Куба» на цель и зафиксировал поражение станции спутниковой связи. Аналогичным способом были поражены еще два автомобиля ВСУ с личным составом, один из них — в темное время суток. Для наведения и фиксации поражения был применен тепловизор, установленный на БПЛА Zala.