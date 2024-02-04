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Российские войска заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении

МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Вооруженные силы России заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении в районе Клещеевки и Курдюмовки, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев.
Источник: © РИА Новости

«Подразделения южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, отразили пять атак противника, нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районе Богдановки, Клещеевки, Курдюмовки, Георгиевки и Новомихайловки», — отметил он.

Потери противника убитыми и ранеными на этом участке фронта за сутки составили до 335 солдат, также российские военные уничтожили один танк, три боевые бронированные машины, две РЛС контрбатарейной борьбы, десять автомобилей и одну гаубицу М-777.

Кроме того, ПВО сбила 14 украинских дронов.

По данным Минобороны от субботы, за неделю российские войска улучшили положение по переднему краю на Донецком направлении и отразили 22 атаки ВСУ, потери которых составили более 2 245 военнослужащих.