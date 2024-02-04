ВСУ за сутки потеряли до 95 боевиков на южнодонецком направлении

«В течение суток пресечены попытки ВСУ усилить передовые позиции и провести ротации боевиков в районах Старомайорского и Ровнополя», — сказал он.
Гордеев уточнил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли до 95 своих бойцов, а также радиолокационную станцию (РЛС), квадроцикл и беспилотный летательный аппарат (БПЛА) «Фурия».
Кроме того, российские военнослужащие поразили опорные пункты, места скопления живой силы 58-й мотопехотной, 72-й механизированной бригад и 128-й бригады территориальной обороны в районах Урожайного, Угледара, Водяного и Старомайорского и уничтожили пункт временной дислокации и пункт управления беспилотной авиацией ВСУ.
Ранее в этот же день с Минобороны России сообщили, что расчеты ЗРК «Бук-М1» группировки войск «Восток» уничтожили две ракеты HIMARS украинской армии на южнодонецком направлении. Как уточнили в оборонном ведомстве, на счету заместителя командира батареи ЗРК «Бук-М1» с позывным Грозный свыше 30 уничтоженных целей противника, в том числе ракеты РСЗО HIMARS.
Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.