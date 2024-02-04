ВСУ за сутки потеряли до 95 боевиков на южнодонецком направлении

Ранее в этот же день с Минобороны России сообщили, что расчеты ЗРК «Бук-М1» группировки войск «Восток» уничтожили две ракеты HIMARS украинской армии на южнодонецком направлении. Как уточнили в оборонном ведомстве, на счету заместителя командира батареи ЗРК «Бук-М1» с позывным Грозный свыше 30 уничтоженных целей противника, в том числе ракеты РСЗО HIMARS.