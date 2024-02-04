США нанесли новый удар по Йемену

«4 февраля в 04:00 по времени Саны силы CENTCOM в целях самообороны нанесли удар по противокорабельной крылатой ракете хуситов, готовой к пуску по судам в Красном море. ВС США обнаружили крылатую ракету на подконтрольной хуситам территории Йемена и определили, что та представляет непосредственную угрозу коммерческим судам и кораблям ВМС США в регионе», — говорится в сообщении CENTCOM, размещенном в X (ранее Twitter).
В субботу CENTCOM также сообщало об уничтожении на территории Йемена шести противокорабельных крылатых ракет хуситов.
После обострения конфликта в секторе Газа движение «Ансар Аллах» заявило, что будет наносить удары по территории Израиля и не позволит связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не прекратится. С середины ноября 2023 года хуситы атаковали десятки гражданских судов в Красном море и Аденском заливе.
12 января вооруженные силы Великобритании и США, используя самолеты, корабли и подводные лодки, впервые нанесли удары по объектам «Ансар Аллах» в нескольких городах Йемена, включая Сану и Ходейду. Целями стали места дислокации ракет и беспилотников, а также радиолокационные станции мятежников. В ночь на 23 января Великобритания и США нанесли вторую официально подтвержденную совместную серию ударов, основной целью которых были подземные склады хуситов и объекты, связанные с запуском ракет и воздушным наблюдением.