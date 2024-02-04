В Омске пенсионерка-инвестор погорела на жажде легких денег

Под влияние преступника попала 68-летняя омичка. Незнакомец пообещал ей прибыль на инвестициях. Жажда легких денег аукнулась пенсионерке исчезновением накоплений.
«Она узнала от незнакомцев по телефону о повышенной доходности при минимальных вложениях и согласилась на предложение. Несколько дней пенсионерка “вкладывала сбережения в инвестиции”. Когда омичка так и не смогла вывести свой “доход”, она поняла, что стала жертвой мошенников. Возбуждено уголовное дело», — говорится в официальном сообщении.
Сумма причиненного ущерба составила более 192 тысяч рублей.