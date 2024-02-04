Мужчина пострадал на пожаре в Тайшете

Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.
Сигнал о пожаре в частном двухэтажном кирпичном доме мансардного типа на улице Академика Павлова поступил в 20:57. К прибытию первого пожарного расчёта горело перекрытие между этажами. Из дома эвакуировалось три человека, в том числе получивший ожоги мужчина.
Пожарные успели вынести из горевшего дома три газовых баллона. Открытый огонь потушили за 15 минут. Повреждён второй этаж дома. Предварительная версия причины пожара — короткое замыкание.