«Мерседес-Бенц» устроил массовое ДТП в центре Новосибирска

По данным Госавтоинспекции города, столкновение произошло около 00:26 около театра «Глобус». 40-летний водитель «Мерседес-Бенц» Е-класса ехал по улице Октябрьская магистраль и около дома № 20 по улице Серебренниковской врезался в четыре автомобиля, которые стояли на красном сигнале светофора. В этот момент на перекрестке стояли «Киа-Рио», «Тойота-Премио», «Киа» и «Хёндэ-Солярис».