Посредника взяточников из СГУПСа осудили на 6 лет в Новосибирске.

Об этом сообщили в Судебном департаменте Новосибирской области.
33-летий житель Новосибирска писал контрольные, курсовые, рефераты за студентов, а также передавал от их имени взятки преподавателям в обмен на положительные оценки на экзаменах.
Заельцовский районный суд Новосибирска приговорил посредника взяточников к 6 годам лишения свободы условно, с испытательным сроком в 5 лет.
Напомним, ранее «МК в Новосибирске» писал, что экс-прокурор Новосибирской области получил девять лет колонии за взяточничество.