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Посредника взяточников из СГУПСа осудили на 6 лет в Новосибирске

Посредника взяточников из СГУПСа осудили на 6 лет в Новосибирске.
Источник: Прокуратура Новосибирской области

Об этом сообщили в Судебном департаменте Новосибирской области.

33-летий житель Новосибирска писал контрольные, курсовые, рефераты за студентов, а также передавал от их имени взятки преподавателям в обмен на положительные оценки на экзаменах.

Заельцовский районный суд Новосибирска приговорил посредника взяточников к 6 годам лишения свободы условно, с испытательным сроком в 5 лет.

Напомним, ранее «МК в Новосибирске» писал, что экс-прокурор Новосибирской области получил девять лет колонии за взяточничество.