Из-за аварии 1500 семей остались без газа в Шымкенте

АСТАНА, 4 фев — Sputnik. Службы Шымкента устраняют утечку газа на газопроводе высокого давления.
Утечка природного газа произошла в Шымкенте в газопроводе высокого давления Ду-325 мм 3 февраля, в 21:45, в жилом массиве Мартобе.
В результате приостановлена подача газа 1 500 потребителям и семи производственным предприятиям, сообщили в акимате города.
На месте были задействованы 30 работников и спецтехника.
Жителей города попросили проверить, закрыты ли газовые краны, а при обнаружении запаха газа обращаться в службу 104.