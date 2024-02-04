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Красноярского рыбака унесло на оторвавшейся на Енисее льдине

В Красноярске мужчину унесло на льдине, оторвавшейся на Енисее. Его поиск ведут сотрудники полиции.
Источник: РИА "Новости"

О происшествии стало известно 3 февраля. Как сообщило главное управление МВД по Красноярскому краю, мужчину на льдине в районе Ярыгинской набережной заметила жительница Красноярска. Она проинформировала об этом дежурного полицейского.

По предварительным данным, на льдине оказался 60-летний рыбак. Связаться с ним по телефону не удалось.

Валерий Лавский.