Красноярского рыбака унесло на оторвавшейся на Енисее льдине

О происшествии стало известно 3 февраля. Как сообщило главное управление МВД по Красноярскому краю, мужчину на льдине в районе Ярыгинской набережной заметила жительница Красноярска. Она проинформировала об этом дежурного полицейского.



По предварительным данным, на льдине оказался 60-летний рыбак. Связаться с ним по телефону не удалось.



Валерий Лавский.