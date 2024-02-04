О происшествии стало известно 3 февраля. Как сообщило главное управление МВД по Красноярскому краю, мужчину на льдине в районе Ярыгинской набережной заметила жительница Красноярска. Она проинформировала об этом дежурного полицейского.
По предварительным данным, на льдине оказался 60-летний рыбак. Связаться с ним по телефону не удалось.
Валерий Лавский.
Красноярского рыбака унесло на оторвавшейся на Енисее льдине
В Красноярске мужчину унесло на льдине, оторвавшейся на Енисее. Его поиск ведут сотрудники полиции.
О происшествии стало известно 3 февраля. Как сообщило главное управление МВД по Красноярскому краю, мужчину на льдине в районе Ярыгинской набережной заметила жительница Красноярска. Она проинформировала об этом дежурного полицейского.