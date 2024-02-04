Оплатили даже такси до Красноярска: медсестра из Дивногорска подарила мошенникам 3,9 миллионов рублей

Вот вам одна из историй, ее фигурантка — 49-летняя жительница города Дивногорска. Сюр какой-то: она ведь знала о существовании мошенников! Знала, но почему-то считала, что ее это не коснется, что она ни за что не попадется. Почему же тогда не пресекла аферистов, как только услышала в телефоне голос незнакомца, который представился ей сотрудником банка?