Оплатили даже такси до Красноярска: медсестра из Дивногорска подарила мошенникам 3,9 миллионов рублей

Прокуратура Красноярского края подвела очередные итоги кибер-мошенничества по отношению к жителям региона. Картина безрадостная. Несмотря на то, что предупреждения об аферистах звучат чуть ли не из каждого утюга, наши люди охотно им верят. Год только начался, а уже 710 человек потеряли свои деньги (в том числе 249 человек за последнюю неделю). Сумма ущерба составила 155 589 604 рублей (+57,2 миллионов за последнюю неделю).
Вот вам одна из историй, ее фигурантка — 49-летняя жительница города Дивногорска. Сюр какой-то: она ведь знала о существовании мошенников! Знала, но почему-то считала, что ее это не коснется, что она ни за что не попадется. Почему же тогда не пресекла аферистов, как только услышала в телефоне голос незнакомца, который представился ей сотрудником банка?
Жертву убедили в том, что надо спасать ее сбережения. То есть снять и перевести деньги на «безопасный счет». Причем не в Дивногорске — заставили взять такси и ехать в Красноярск. Даже такси ей оплатили. И там медсестра, следуя инструкции по телефону, перевела аферистам первый «транш» — 1,6 миллионов рублей.
За несколько дней по аналогичной схеме пострадавшая отправила аферистам ещё 1,4 миллиона. Однако тем было мало, они заставили оформить кредит на 400 тысяч рублей. И финалом стал перевод на 355 тысяч рублей.
Наконец, мошенники сказали, что надо подождать немного, пока закроются все кредиты. Больше она их не слышала. А когда, наконец, поняла, что ее обманули — пришла писать заявление в полицию.
В этой истории только один вопрос: почему женщина поверила мошенникам, а не отправилась в банк или сразу к правоохранителям? Ах, да, мошенники же всегда убеждают, что проводят спецоперацию по выявлению врагов, которые прямо-таки плотным кольцом окружили жертву и составили против нее заговор. Откуда такое недоверие к родным правоохранителям? А потом идут к ним же со слезами: «Ой, помогите, меня обманули».