По делу об отравлении шаурмой в Иркутске арестовали повара и хозяина кафе

Как сообщили irk.aif.ru в пресс-службе СУ СК РФ по Иркутской области, по ходатайству следствия двух фигурантов уголовного дела избрали меру пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца. В самом же кафе специалисты Роспотребнадзора выявили ряд нарушений санитарного законодательства. Его работа приостановлена. Эпидемиологическое расследование также продолжается. Административные материалы переданы в суд.