По делу об отравлении шаурмой в Иркутске арестовали повара и хозяина кафе

Следователи предъявили обвинение владельцу и повару кафе быстрого питания в Ленинском районе Иркутска, в котором произошло массовое отравление шаурмой. Продолжается расследование уголовного дела по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».
Как сообщили irk.aif.ru в пресс-службе СУ СК РФ по Иркутской области, по ходатайству следствия двух фигурантов уголовного дела избрали меру пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца. В самом же кафе специалисты Роспотребнадзора выявили ряд нарушений санитарного законодательства. Его работа приостановлена. Эпидемиологическое расследование также продолжается. Административные материалы переданы в суд.
Напомним, 1 февраля 11 человек попали в больницу с признаками острого кишечного отравления, среди них 2 ребенка. Все они связывают свою болезнь с употреблением шаурмы в конкретном кафе быстрого питания.