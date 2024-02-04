В полиции Челнов назвали фейком информацию о подготовке терактов в школах

В полиции Набережных Челнов назвали фейком информацию о подготовке терактов в школах. Ранее угрожающие сообщения распространяли в мессенджерах — назывались даже конкретные учебные заведения и даты.
В УМВД попросили жителей сохранять спокойствие, не паниковать, заверив, что вопрос контролируется правоохранительными органами.
«Проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий по установлению и привлечению к ответственности лиц, которые причастны к отправке этих сообщений. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — заявили в полиции Набережных Челнов.
Также в УМВД уточнили, что, если возникнет необходимость, будут усилены меры безопасности в учебных заведениях.