Число погибших при ударе ВСУ по пекарне в Лисичанске возросло до 28 человек

Число погибших при ударе ВСУ по пекарне в Лисичанске возросло до 28 человек, в числе которых один ребенок. Об этом в воскресенье, 4 февраля, сообщили в пресс-службе правительства Луганской Народной Республики (ЛНР).