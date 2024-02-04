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Число погибших при ударе ВСУ по пекарне в Лисичанске возросло до 28 человек

Число погибших при ударе ВСУ по пекарне в Лисичанске возросло до 28 человек, в числе которых один ребенок. Об этом в воскресенье, 4 февраля, сообщили в пресс-службе правительства Луганской Народной Республики (ЛНР).
Источник: РИА "Новости"

«По данным на 6:00 4 февраля 10 человек пострадали, 28 погибли, из них 18 мужчин, девять женщин и один ребенок», — отмечается в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства, со ссылкой на администрацию главы ЛНР.

Ранее в этот день ВСУ обстреляли пекарню в Лисичанске. Как сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник, на месте происшествия работают сотрудники МЧС, комендатуры, а также администрации Лисичанска. Осуществляются попытки спасти пострадавших с помощью специальной техники.

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