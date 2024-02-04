Находятся спустя четверть века и просят не искать: при каких загадочных обстоятельствах исчезали ростовчане

Во множестве стран ежегодно в начале февраля отмечается День пропавших без вести. Он появился благодаря женщине, у которой более десяти лет назад бесследно пропала дочь. Поэтому 3 февраля — День памяти тех, кто когда-то ушел из дома, но так и не вернулся.
На Дону тоже были случаи, когда родные искали людей десятилетиями, а потом они случайно находились, но в другом регионе. Но есть и такие, когда людей не могут найти даже спустя 30 лет.
Мы решили вспомнить самые загадочные истории исчезновения, о которых писали раньше.
ИСКАЛИ 25 ЛЕТ В АДЫГЕЕ, А НАШЛИ В РОСТОВЕ.
Ровно год назад Ростовскую область и Адыгею всколыхнула новость о потерявшемся дедушке. Неравнодушная ростовчанка увидела на улице пожилого человека, который лежал на земле. Алкоголем от мужчины не пахло, но выглядел он странно. В январский холод незнакомец был босым, в летних брюках и легкой куртке.
Дончанка вместе с подругой подняли старика с земли. А когда он очнулся, то ничего не помнил. Знал только, что его зовут Юрий, и он из Адыгеи. Сердобольные женщины не смогли оставить пожилого человека мерзнуть на лавочке. Они вызвали скорую.
Потом ростовчанка решила привезти пенсионера домой, чтобы отогреть и накормить. А сама кинула во все волонтерские чаты сообщение, что нашла пожилого человека с амнезией. И вскоре случилось чудо. Нашлись люди, которые были знакомыми с дедушкой. Оказалось, что мужчина раньше жил в Адыгее. Даже воевал в Афганистане и попадал в плен. А 25 лет назад бесследно исчез. Все эти годы его безуспешно пытались найти жена и дочь.
Через несколько дней за Юрием из Адыгеи приехали родственники и забрали его домой. Сейчас с пенсионером все хорошо. А родня надеется, что знакомая обстановка поможет мужчине все вспомнить.
НЕТ НИ ЕДИНОЙ ЗАЦЕПКИ УЖЕ 30 ЛЕТ.
А вот в соседней Калмыкии многолетние поиски пропавшей девочки все еще не принесли результатов.
Эта история случилось 30 лет назад. В жилом доме на одной из ферм произошло загадочное убийство. Там правоохранители обнаружили тела мужчины и женщины. Причем умерли люди не своей смертью, а от рук неизвестного преступника. Об этом говорили огнестрельные ранения.
В том же доме вместе с родителями жила и 13-летняя дочь. Но после убийства школьница бесследно исчезла. По версии следствия, ее мог похитить убийца ее родных.
После трагедии прошло уже 30 лет, а о судьбе пропавшей так ничего не известно. Нет доказательств тому, что ее убили. Но и живой ее никто не видел. Недавно следователи вновь решили взяться за дело и попытаться найти исчезнувшую. Сейчас ей должно быть уже 43 года.
ПОШЛА ЗА ПРОДУКТАМИ И ОКАЗАЛАСЬ В ДРУГОМ ГОРОДЕ.
Еще одна громкая и загадочная история исчезновения случилась зимой прошлого года. При странных обстоятельствах в январе пропала 46-летняя женщина. Причем она находилась на девятом месяце беременности. За поисками тогда следили сотни людей, переживая за маму и ее будущего малыша.
Все дни, пока велись поиски, местные паблики пестрили постоянно появлявшимися новыми подробностями исчезновения ростовчанки. Оно и понятно: ведь мало ли что, могло случиться с женщиной в таком состоянии. Но обо всем по порядку.
В день исчезновения исчезнувшая собиралась в магазин за продуктами: из командировки вот-вот должен был вернуться ее муж. А после приготовления ужина дончанка планировала навестить своих старших дочек, которые жили отдельно. Когда же мама так и не пришла, те забили тревогу.
Сначала родные обзвонили все больницы, так как думали, что у женщины в положении могли начаться роды. Но, когда самостоятельные поиски не принесли результата, семья обратилась в полицию и к волонтерам. Три дня искали зацепки. А потом, просмотрев десятки камер видеонаблюдения, удалось выйти на след беременной.
Спустя четыре дня поисков женщину удалось найти. Все это время она была в соседнем городе Гуково у своей бабушки. Но как она там оказалась, женщина так и не смогла вспомнить.
ОСТАВИЛА ПРОЩАЛЬНЫЕ ПИСЬМА И ИСЧЕЗЛА.
А в конце прошлого года случилось еще одно загадочное исчезновение. На этот раз пропала мать двоих детей.
До исчезновения было несколько звоночков в поведении пропавшей. Женщина работала директором в магазине. И однажды к ней нагрянула полиция. Именно после этого с женщиной стали происходить странные вещи.
Она написала всем родным прощальные письма, а еще просила ее не искать. После вышла из дома в плаще, кедах и платье, но обратно не вернулась. Выйти на след матери двоих детей никак не удавалось.
И тут с банковской картой пропавшей стали происходить интересные действия. По истории расходов было видно, что дончанка купила билет до Невинномысска, а потом — на автобус.
Когда женщина в последний раз включила телефон, полицейским удалось найти ее местоположение. Геолокация показывала, что она находится в Краснодарском крае. Тогда местные волонтеры решили прочесать всю округу в надежде найти беглянку. Но ни на одну камеру видеонаблюдения ростовчанка не попала.
После этого след женщины прервался. И о ее местонахождении до сих ничего не известно.