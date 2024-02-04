Находятся спустя четверть века и просят не искать: при каких загадочных обстоятельствах исчезали ростовчане

Потом ростовчанка решила привезти пенсионера домой, чтобы отогреть и накормить. А сама кинула во все волонтерские чаты сообщение, что нашла пожилого человека с амнезией. И вскоре случилось чудо. Нашлись люди, которые были знакомыми с дедушкой. Оказалось, что мужчина раньше жил в Адыгее. Даже воевал в Афганистане и попадал в плен. А 25 лет назад бесследно исчез. Все эти годы его безуспешно пытались найти жена и дочь.