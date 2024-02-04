Появилось видео с места падения беспилотника на НПЗ в Волгограде

Ранее сообщалось о том, что в результате падения сбитого украинского дрона произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе Волгограда. Спасателям удалось потушить его за несколько часов. Никто не пострадал.
В Сети волгоградцы также активно обсуждают кадры видео, на котором, предположительно, был зафиксирован момент падения беспилотника.
Тем временем сотрудники «Волгоградской правды.ру» отправились в район Заканалья и сняли место падения БПЛА.
Напомним, всего в ночь на 3 февраля над Волгоградской областью было ликвидировано 2 беспилотника. Второй был сбит в Калачевском районе, сообщил губернатор Андрей Бочаров.