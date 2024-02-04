Собаки загрызли 31-летнего мужчину в Воронеже: Бастрыкин затребовал доклад по делу

В СК России пожаловались на несогласие с ходом расследования уголовного дела о смерти 31-летнего жителя Воронежа, на которого напали бездомные собаки. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин затребовал у руководителя СУ СК по Воронежской области Кирилла Левита доклад о ходе и результатах расследования дела, а также о причинах допущенной по нему волокиты. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства, сообщили в Следкоме в субботу, 3 февраля.