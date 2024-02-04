Собаки загрызли 31-летнего мужчину в Воронеже: Бастрыкин затребовал доклад по делу

В СК России пожаловались на несогласие с ходом расследования уголовного дела о смерти 31-летнего жителя Воронежа, на которого напали бездомные собаки. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин затребовал у руководителя СУ СК по Воронежской области Кирилла Левита доклад о ходе и результатах расследования дела, а также о причинах допущенной по нему волокиты. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства, сообщили в Следкоме в субботу, 3 февраля.
— В июне прошлого года труп мужчины обнаружен вблизи дома по улице Машиностроителей с множественными ранами, характерными для укусов животных. До настоящего времени к ответственности никто не привлечен, — заявили в ведомстве.
Тело со следами насильственной смерти было найдено местными жителями 1 июня 2023-го. Следователи тогда отправили труп на экспертизу и возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).
РИА «Воронеж» ранее рассказывало о том, как агрессивные бездомные собаки напали на 53-летнюю женщину в Ленинском районе.
Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ). Сотрудники управы района обнаружили на месте происшествия девять собак. Большая часть животных имела бирки, а значит, прошла процедуры ОСВВ — «отлов-стерилизация-вакцинация-выпуск». Признаки немотивированной агрессии были выявлены у собаки, которая ОСВВ не проходила.