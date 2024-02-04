Из-за масштабных лесных пожаров в Чили погиб 51 человек

В настоящее время в регионе Вальпараисо зарегистрировано как минимум четыре крупных пожара: два в прибрежном городе Винья-дель-Мар и еще два — в городах Кильпуэ и Кильота. В результате возгораний, по словам замминистра внутренних дел Чили Мануэля Монсальве, пострадали от 3 тыс. до 6 тыс. домов.