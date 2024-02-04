Из-за масштабных лесных пожаров в Чили погиб 51 человек

«У меня есть подтверждение, что на данный момент в результате пожаров погибло 45 человек и еще 6 человек скончались в больницах из-за ожогов. Учитывая условия трагедии, число жертв наверняка увеличится в ближайшие часы», — сказал президент Чили на пресс-конференции (цитата по El Mundo).
Глава государства подчеркнул, что жителям Чили необходимо эвакуироваться, как только они получат уведомление от властей. «Огонь продвигается очень быстро, а погодные условия значительно усложнили борьбу с пожарами: высокие температуры, сильный ветер, в среднем до 30 км в час с порывами до 60 км», — добавил господин Борич.
В настоящее время в регионе Вальпараисо зарегистрировано как минимум четыре крупных пожара: два в прибрежном городе Винья-дель-Мар и еще два — в городах Кильпуэ и Кильота. В результате возгораний, по словам замминистра внутренних дел Чили Мануэля Монсальве, пострадали от 3 тыс. до 6 тыс. домов.
El Mundo отмечает, что начавшийся 2 февраля пожар стал одним из самых смертоносных за последнее время. Число погибших уже вдвое превысило показатели прошлого года, когда от огня погибли 27 человек.
Милена Костерева