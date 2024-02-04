Минчанин похитил оставленные без присмотра у подъезда пакеты — ему грозит до четырех лет колонии

В тот день минчанка вернулась домой после шопинга и, беспечно оставив четыре пакета с продуктами, одеждой и учебниками дочери возле входа в парадную одного из домов на пр. Победителей, отправилась в паркинг ставить машину. Вернувшись обратно, своего имущества она не обнаружила. Сперва женщина написала в домовой чат — мало ли кто-то ошибочно забрал ее пакеты, но никто не отозвался. После просмотра записей камер видеонаблюдения стало понятно: имущество похитил незнакомец, который скрылся в подсобке, расположенной в соседнем подъезде. Дверь в нее оказалась заперта, но вскоре из подсобки вышел нетрезвый гражданин. Женщина поинтересовалась у него, где пакеты. Заглянув внутрь, она увидела свое имущество. К тому времени часть продуктов злоумышленник даже успел съесть. Минчанка достала телефон, чтобы позвонить на линию 102, но незнакомец вытолкнул ее из подсобки, а сам убежал. Приехавшие милиционеры вскоре задержали нечистого на руку мужчину, в отношении него возбудили уголовное дело. Общая сумма причиненного потерпевшей ущерба составила более 670 рублей.