Житель Башкирии убил знакомого, который не хотел ехать с ним на работу

1 февраля 2024 года обвиняемый распивал у себя дома алкоголь с 30-летним знакомым. Между ними произошла ссора из-за того, что потерпевший не хотел ехать вместе с товарищем на работу. Ссора переросла в драку, в процессе которой злоумышленник взял кухонный нож и стал преследовать приятеля, который выбежал на улицу.