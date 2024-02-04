Житель Башкирии убил знакомого, который не хотел ехать с ним на работу

1 февраля 2024 года обвиняемый распивал у себя дома алкоголь с 30-летним знакомым. Между ними произошла ссора из-за того, что потерпевший не хотел ехать вместе с товарищем на работу. Ссора переросла в драку, в процессе которой злоумышленник взял кухонный нож и стал преследовать приятеля, который выбежал на улицу.
Догнав его, он ударил потерпевшего ножом в спину. Соседи, услышав крики, вызвали полицию. Мужчина от полученного ранения скончался. Злоумышленник был задержан у себя дома. Обвиняемый признал вину в совершенном преступлении.