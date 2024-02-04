11 автомобилей столкнулись на трассе в Акмолинской области

«Прибывшие на место происшествия полицейские предварительно установили, что 29-летний водитель автомобиля марки Toyota Camry, не соблюдая дистанцию, а также превышая скоростной режим, допустил столкновение с впереди идущей в попутном направлении автомобиля марки Volkswagen Polo. В результате ДТП столкнулись 11 автомобилей», — говорится в сообщении полиции.