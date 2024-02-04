Еще одному городу в Казахстане угрожают терактом в школах

Как сообщает ДП региона в своем официальном Instagram-аккаунте, в социальных сетях распространяется информация о том, что в школах Павлодара неизвестными готовится преступление.
«По данному факту Департаментом полиции проводится проверка. Совместно с компетентными органами проводятся оперативные мероприятия по установлению лиц, распространивших данную информацию. Виновные лица будут установлены и привлечены к ответственности согласно законодательства страны», — отметили в полиции.
Также в ведомстве рассказали, что сотрудники правопорядка уделяют особое внимание обеспечению безопасности в учебных заведениях: есть видеонаблюдение, а также увеличены наряды полиции рядом с ними.
«Аналогичные фейковые сообщения с начала текущего года распространялись в ряде городов страны. Эти сообщения призваны спровоцировать панику среди населения. Просим граждан не поддаваться на провокации, а доверять лишь официальной информации», — добавили в департаменте полиции.
Напомним, в конце января в Telegram появился канал, автор которого заявил, что устроит массовую стрельбу в школах Актобе. В ДП региона пояснили, что по данному факту начато досудебное расследование, идет работа по установлению подозреваемых. Между тем в пресс-службе Минпросвещения призвали родителей школьников в Актобе сохранять спокойствие. В ведомстве отметили, что учебный процесс в организациях образования продолжается в обычном режиме. В полиции сообщили, что после сообщения об акте терроризма стражи порядка взяли под охрану пропускной режим в школах Актобе.
Позже аким Актюбинской области Асхат Шахаров посетил школы Актобе и опроверг информацию о возможном нападении. По его словам, повода для волнений нет. Тем же вечером полиция нашла предполагаемого автора сообщений. Им оказался 18-летний уроженец одной из стран ближнего зарубежья. На следующий день стало известно, что неизвестные опубликовали в Telegram-канале сообщения о подготовке к массовым убийствам в ряде школ Атырау. Полиция начала расследование по статье о заведомо ложном сообщении об акте терроризма.