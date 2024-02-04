Губернатор Ростовской области выразил соболезнования после трагедии в Лисичанске

Губернатор Ростовской области Василий Голубев выразил соболезнования после гибели 28 человек при обстреле в Луганской Народной Республике. Глава региона добавил, что скорбят все жители Дона.
— В Ростовской области разделяют боль от случившегося, выражают глубокие соболезнования родным погибших и желают скорейшего выздоровления всем пострадавшим, — написал в своем телеграм-канале Василий Голубев.
Напомним, 3 февраля во время обстрела Лисичанска в ЛНР погибли 28 мирных жителей, в том числе ребенок. Еще 10 человек были спасены из-под руин пекарни, куда ударила ракета HIMARS.