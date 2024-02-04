В Могилевском районе опрокинулся автомобиль: травмирован ребенок

4 февраля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Могилевском районе опрокинулся автомобиль, травмы получил 11-летний ребенок. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ УВД Могилевского облисполкома.



Авария произошла 4 февраля в 8.25 недалеко от агрогородка Сидоровичи. Проезжая на автомобиле Kia опасный поворот, 38-летний житель Быхова не справился с управлением, съехал в кювет и опрокинулся.



В результате произошедшего пострадал 11-летний пассажир. Мальчик ехал на заднем сиденье в бустере, однако не был пристегнут ремнем безопасности. Ребенок госпитализирован.



Госавтоинспекция просит водителей быть внимательными и выбирать безопасную скорость движения с учетом складывающихся обстоятельств, заранее сбрасывать газ при приближении к закруглению дороги. Не стоит забывать о правилах использования детских удерживающих устройств: ребенок не только должен находиться в них, но и быть обязательно пристегнутым.