Жительница Минска купила торт с клочком газеты внутри и пошла в суд

Жительница Минска купила торт, в котором был клочок газеты, а затем пошла в суд. Подробности агентству «Минск-Новости» озвучила глава общественного объединения «Онлайн защита потребителя» Анна Шилько.
По ее словам, минчанка, приехавшая к маме на малую родину, в подарок в местном магазине купила торт. Во время употребления торта в нем нашли обрывок то ли газеты, то ли лист писчей бумаги с надписями. На следующий день женщина отнесла кондитерское изделие в магазин. За покупку ей вернули деньги, однако она оставила запись в Книге жалоб и предложений, где подробно описала ситуацию.
Шилько заметила, что через три дня на жалобу минчанки ответили. В ней было сказано о проведении мероприятий, связанных с установлением причины возникновения подобной ситуации. Также говорилось, что были установлены виновные лица и проведены соответствующие мероприятия, чтобы такие ситуации не повторились. Женщине принесли извинения за возникшую ситуацию.
— Платить или не платить компенсацию и в каких размерах — это в компетенции суда. По словам моей подзащитной, предприятие-изготовитель предложило 350 рублей компенсации.
Глава общественного объединения «Онлайн защита потребителя» отметила, что жительница Минска моральный ущерб оценила в 500 рублей. Шилько пояснила, что перед тем, как обратиться в суд, была предпринята попытка примирения с предприятием и выражено согласие на 350 рублей, но предприятие уже отказало.
— Моя подзащитная настаивала на судебном разрешении конфликта. А там сенсации не произошло, — уточнила она.
Согласно суду, моральный вред, причиненный женщине, оценили в 40 рублей. Кроме того, суд распорядился взыскать с ответчика расходы пострадавшей на государственную пошлину, юридическую помощь, а также штраф в доход бюджета в 40 рублей.
— В итоге для предприятия-изготовителя тортов все закончилось в те же 500 рублей, зато моей подзащитной достались крохи, — подытожила Шилько.