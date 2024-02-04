Жительница Минска купила торт с клочком газеты внутри и пошла в суд

По ее словам, минчанка, приехавшая к маме на малую родину, в подарок в местном магазине купила торт. Во время употребления торта в нем нашли обрывок то ли газеты, то ли лист писчей бумаги с надписями. На следующий день женщина отнесла кондитерское изделие в магазин. За покупку ей вернули деньги, однако она оставила запись в Книге жалоб и предложений, где подробно описала ситуацию.