Российские военные отразили четыре атаки на Купянском направлении

Группировке войск «Центр» удалось улучшить положение по переднему краю, отразив три атаки штурмовиков 60-й механизированной бригады и 12-й бригады специального назначения «Азов» в районах сел Ямполовка (ДНР) и Червоная Диброва (ЛНР). Кроме того, российские подразделения нанесли поражение противнику в Торском (ДНР) и Серебрянском лесничествах.