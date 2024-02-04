Российские военные отразили четыре атаки на Купянском направлении

«Активными действиями подразделений Западной группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии отражены четыре атаки формирований 30-й, 32-й механизированных и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области и Терны Донецкой Народной Республики», — говорится в сводке.
Потери украинской армии составили:
около 30 человек убитыми и ранеными;две боевые бронированные машины;три автомобиля;САУ Krab польского производства;американская артсистема М777.
Краснолиманское направление
Группировке войск «Центр» удалось улучшить положение по переднему краю, отразив три атаки штурмовиков 60-й механизированной бригады и 12-й бригады специального назначения «Азов» в районах сел Ямполовка (ДНР) и Червоная Диброва (ЛНР). Кроме того, российские подразделения нанесли поражение противнику в Торском (ДНР) и Серебрянском лесничествах.
ВСУ потеряли:
примерно 120 военнослужащих;две боевые бронемашины;четыре автомобиля.
Донецкое направление
Южная группировка отбила две атаки 112-й бригады теробороны и 24-й механизированной бригады ВСУ в районах сел Красное и Ленинское (ДНР), нанесла поражение 22-й, 93-й механизированным и 80-й десантно-штурмовой бригадам в районах Богдановки, Нового, Клещеевки и Шумов (ДНР). В районе города Покровск уничтожен склад боеприпасов 47-й механизированной бригады.
Потери противника:
около 380 солдат;две БМП;три бронеавтомобиля «Козак»;шесть пикапов;САУ «Гвоздика»;две гаубицы Д-20 и Д-30.
Южнодонецкое направление
Группировка «Восток» нанесла поражение живой силе и технике 72-й механизированной бригады ВСУ и 1-й бригады Нацгвардии Украины в районах Угледара и Урожайного (ДНР).
Там уничтожены:
примерно 115 военнослужащих;две боевые бронемашины;три автомобиля;две САУ «Акация»;орудие Д-20.
Запорожское направление
Российские подразделения поразили живую силу и технику 33-й, 65-й, 118-й механизированных и 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ в районах сел Работино, Вербовое, Нестерянка и Щербаки.
Противник потерял:
около 45 военнослужащих;два автомобиля;орудие Д-20;боевую машину РСЗО «Град».
Херсонское направление
В результате активных действий подразделений российских войск, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем поражены скопления живой силы противника в районах сел Ивановка, Тягинка, Казацкое и Золотая Балка.
Потери ВСУ составили:
примерно 30 солдат;три автомобиля;американская артсистема М777;орудие Д-20.
В целом за сутки оперативно-тактическая и армейская авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по живой силе и технике противника в 124 районах. В Днепропетровской области уничтожен склад горючего. Силы ПВО сбили 97 украинских беспилотников.