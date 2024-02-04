Российские войска улучшили положение на краснолиманском направлении

Ранее в этот день бойцы Вооруженных сил (ВС) РФ также смогли занять более выгодные рубежи и отразили пять атак ВСУ на донецком направлении в зоне проведения спецоперации. Кроме того, российские системы противовоздушной обороны сбили 14 украинских дронов, а ВС РФ уничтожили 155-миллиметровую гаубицу M-777.