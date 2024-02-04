Российские войска улучшили положение на краснолиманском направлении

«На краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск “Центр” улучшено положение по переднему краю», — говорится в сообщении.
В ведомстве рассказали, что удары авиации и огонь артиллерии отразили три атаки 60-й механизированной бригады и 12-й бригады спецназначения «Азов» в районах Ямполовки Донецкой Народной Республики (ДНР) и Червоной Дибровы Луганской Народной Республики (ЛНР). Также нанесено поражение живой силе Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенного пункта Торское ДНР и Серебрянского лесничества.
Министерство уточнило, что украинская армия потеряла до 120 военных, две боевые бронированные машины и четыре автомобиля на данном направлении.
Ранее в этот день бойцы Вооруженных сил (ВС) РФ также смогли занять более выгодные рубежи и отразили пять атак ВСУ на донецком направлении в зоне проведения спецоперации. Кроме того, российские системы противовоздушной обороны сбили 14 украинских дронов, а ВС РФ уничтожили 155-миллиметровую гаубицу M-777.
В этот же день в Минобороны РФ сообщили, что расчеты зенитных ракетных комплексов (ЗРК) «Бук-М1» группировки войск «Восток» уничтожили две ракеты HIMARS ВСУ на южнодонецком направлении.
Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.