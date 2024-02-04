Российская ПВО за сутки сбила почти сто украинских беспилотников

Всего с начала спецоперации было уничтожено 568 украинских военных самолетов, 265 вертолетов, 11 775 беспилотных летательных аппаратов, 462 зенитных ракетных комплекса, 14 904 танка и других боевых бронированных машин, 1216 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7963 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 18 230 единиц специальной военной автомобильной техники.