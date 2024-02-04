Двух человек спасли в Самаре на пожаре на улице Печорской

Вечером 3 февраля, загорелась квартира в доме № 46 на улице Печорской в Самаре, в старом двухэтажном здании 1957 года постройки. В центр управления кризисными ситуациями сообщение о пожаре в 17.28. Пожарные немедленно выехали на место происшествия. Через полчаса, в 18.00 возгорание было локализовано, от огня пострадало 30 кв. метров.
Судя по фотографиям, выложенным ГУ МЧС Самарской области, пострадала сама квартира, находящаяся на 1 этаже. В подъезде закоптились стены и потолок.
Были спасены два человека, мужчина и женщина. Они успели надышаться дымом, но их вовремя вытащили из горевшей квартиры пожарные.
С огнем боролись 9 человек, привлекалось 2 единицы техники. Предварительная причина — аварийный режим электропроводки.
МЧС Самарской области неоднократно предупреждало, что жильцы обязаны следить за состоянием электропроводки. Имеющиеся коммуникации не рассчитаны на ту нагрузку, которая сейчас дается, в связи с тем, что эксплуатируются мощные приборы. Они напоминают, что нельзя одновременно включать в сеть стиральную машину и обогреватель, электрочайник и другие приборы, потребляющие много электроэнергии. Также надо обращать внимание на резкие перепады света, запах горелой проводки. В этом случае надо немедленно вызвать специалистов для устранения неполадок.