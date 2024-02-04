Двух человек спасли в Самаре на пожаре на улице Печорской

МЧС Самарской области неоднократно предупреждало, что жильцы обязаны следить за состоянием электропроводки. Имеющиеся коммуникации не рассчитаны на ту нагрузку, которая сейчас дается, в связи с тем, что эксплуатируются мощные приборы. Они напоминают, что нельзя одновременно включать в сеть стиральную машину и обогреватель, электрочайник и другие приборы, потребляющие много электроэнергии. Также надо обращать внимание на резкие перепады света, запах горелой проводки. В этом случае надо немедленно вызвать специалистов для устранения неполадок.