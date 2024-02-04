В 17 районах Самарской области ограничено движение транспорта из-за снегопада

Речь идет о трассах, проходящих через шесть городских округов и 17 муниципальных районов. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС со ссылкой на ФКУ «Поволжуправтодор».



В частности, с 14:00 (MSK+1) временно ограничено движение в Самарской области на трассе М-5 «Урал» с 862 по 1193, с 296 по 328, с 0 км по 12 и с 29 км по 129 км. Также маршрутный транспорт в регионе не сможет двигаться по автодорогам Р-228 Сызрань — Саратов — Волгоград с 17 по 25 км, Р-229 Самара — Пугачев — Энгельс — Волгоград с 0 по 160 км и Р-241 Казань — Буинск — Ульяновск подъезд к Самаре с 330 по 400 км.



Кроме того, ограничение движения транспорта введено в Самарской области на трассе А-300 Самара-Большая Черниговка-граница с Республикой Казахстан с 23 по 195 км. Мера введена в регионе ориентировочно до 9:00 понедельника, 5 февраля 2024 года.



В воскресенье в Самарской области был объявлен желтый уровень опасности. Это связано со снегопадом, который, по информации синоптиков, будет продолжаться в регионе до среды включительно.



Георгий Портнов.