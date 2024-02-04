Электричка насмерть сбила мужчину в Нижегородской области

Похожая история произошла у станции «Светлоярская» несколько лет назад. Молодой человек шёл вдоль железнодорожных путей. Заметив его, машинист электропоезда «Заволжье — Варя», стал подавать звуковой сигнал, однако пешеход на него не реагировал. Выяснилось, что молодой человек не слышал сигнала из-за громкой музыки в наушниках. Машинист применил экстренное торможение, но наезда избежать не удалось. 23-летний молодой человек погиб на месте.