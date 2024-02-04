Приложение сообщило о 5-балльном землетрясении в Боровом — комментарий МЧС

«В 13.57 приложение Earthquak разместило информацию о произошедшем землетрясении на территории Акмолинской области, около поселка Бурабай. Национальный научный центр сейсмических наблюдений и исследований МЧС РК землетрясение по данном случаю не подтверждает», — говорится в сообщении спасательного ведомства.