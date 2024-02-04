Ярославский минкульт объяснил отмену спектакля с Раппопорт

Об отмене мероприятия ранее объявил концертно-зрелищный центр «Миллениум» в Ярославле. В региональном минкульте отметили, что постановку планировала коммерческая организация, мероприятие было организовано в соответствии с законодательством.
«В настоящее время, с учетом общественного мнения, было принято решение отменить показ спектакля в Ярославле», — сообщили в ведомстве.
Изначально спектакль должен был состояться 25 февраля, однако его перенесли на день. По данным издания, постановку отменили после обращений жителей Ярославля, в том числе к губернатору и областному минкульту.
По словам автора обращения Сергея Казанского, Серебряков и Раппопорт живут за границей, «выступают против проведения специальной военной операции, а деньги зарабатывают в России». «В 2023 году этот скандальный спектакль отменили в Санкт-Петербурге, Новосибирске и в Екатеринбурге. А в Ярославской области Министерство культуры предоставляет им государственную концертную площадку», — приводило его слова издание.
Раппопорт была среди тех, кто подписал обращение к президенту Владимиру Путину с просьбой о прекращении военных действий на Украине.
«Эйнштейн и Маргарита» — первая постановка пьесы драматурга Александра Гельмана «Альмар» в мире. Согласно описанию, спектакль Александра Марина повествует «о непростых отношениях двух людей в непростое для всего мира время». Его премьера состоялась 12 июня 2022 в Московском драматическом театре имени Пушкина.