В Толочине женщина забрала в храме урну с пожертвованиями в 515 рублей

По словам старшего оперуполномоченного отделения уголовного розыска Толочинского РОВД Юлии Шафранской, действия фигурантки попали на камеру видеонаблюдения. В отношении женщины заведено уголовное дело по части 2 статьи 205 Уголовного кодекса. По указанное статье предусмотрено наказание в виде исправительных работ до 2 лет, или же ареста от 3 до 6 месяцев. Также предусматривается ограничение свободы на срок до 4 лет, или же лишение свободы на указанный срок. Подозреваемая раскаялась в содеянном, а также возместила причиненный ущерб.