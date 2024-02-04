Житель Молдовы изнасиловал свою 5-летнюю внучку: Мать не хотела обращаться в полицию, чтобы не выносить сор из избы, — врачи настояли

Однако мать не вызвала полицию, а позвонила родным мужчины и рассказала о случившемся. Те настояли на том, чтобы она не сообщала об инциденте правоохранительным органам — чтобы не портить облик семьи, а также чтобы совершивший преступление пенсионер не наложил на себя руки.