Житель Молдовы изнасиловал свою 5-летнюю внучку: Мать не хотела обращаться в полицию, чтобы не выносить сор из избы, — врачи настояли

Житель Хынчешт изнасиловал собственную 5-летнюю внучку.
По информации источников PulsMedia, 28-летняя мать девочки попросила присмотреть за ней 65-летнего свёкра. Вернувшись из магазина, женщина обнаружила родственника застёгивающим штаны, а дочь — раздетой.
Однако мать не вызвала полицию, а позвонила родным мужчины и рассказала о случившемся. Те настояли на том, чтобы она не сообщала об инциденте правоохранительным органам — чтобы не портить облик семьи, а также чтобы совершивший преступление пенсионер не наложил на себя руки.
Спустя два дня девочка начала жаловаться на плохое самочувствие и матери пришлось вызвать «скорую». Врачи районной больницы Хынчешт настояли на том, чтобы женщина обратилась в полицию.
Мужчину задержали на 72 часа.