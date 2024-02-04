В Краснодаре ищут женщину, которая избила школьника в лифте многоэтажки

Полиция Краснодара начала проверку случая, который был выявлен в ходе мониторинга соцсетей. Проводится проверка, в ходе которой будет установлена личность женщины и выяснены мотивы ее агрессивного поведения. После завершения проверки правоохранители примут соответствующее законное решение по этому инциденту.