В Краснодаре ищут женщину, которая избила школьника в лифте многоэтажки

На записи видно, как школьник входит в лифт, за ним следует женщина, держащая маленького ребенка. Как только двери лифта закрываются, женщина начинает агрессивно нападать на школьника, нанося удары по его рукам и голове.
Полиция Краснодара начала проверку случая, который был выявлен в ходе мониторинга соцсетей. Проводится проверка, в ходе которой будет установлена личность женщины и выяснены мотивы ее агрессивного поведения. После завершения проверки правоохранители примут соответствующее законное решение по этому инциденту.