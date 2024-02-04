На востоке Польши ввели предупреждение для пилотов

В свою очередь, обозреватель Rzeczpospolita Збигнев Лентович писал, что республика многократно наращивает производство вооружения из-за страха эскалации конфликта в соседней стране. По его данным, недавно модернизированные предприятия собираются увеличить производственные объемы, поскольку их мощности перестали соответствовать требованиям. Так, глава завода «Сталева Воля» Ян Шведо отметил, что правительство дало два года на удвоение выпуска продукции, хотя только недавно в него вложили несколько десятков миллионов злотых для поднятия производственных мощностей.