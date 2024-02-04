Крупный пожар произошел на мебельном производстве в Екатеринбурге

О пострадавших не сообщается.
Пожар распространился на площади двухсот квадратных метров. Огонь повредил кровлю мебельного цеха, полностью сгорело здание склада.
Сообщение о пожаре поступило в 07:29. На место выехали 11 единиц спецтехники. Пожар тушили 39 сотрудников МЧС. Огонь удалось локализовать спустя четыре часа. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.
Ранее «МК-Урал» писал, что 3 февраля в Екатеринбурге загорелся строящийся частный дом. Сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного в 01:23.