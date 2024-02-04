Крупный пожар произошел на мебельном производстве в Екатеринбурге

Сообщение о пожаре поступило в 07:29. На место выехали 11 единиц спецтехники. Пожар тушили 39 сотрудников МЧС. Огонь удалось локализовать спустя четыре часа. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.