В Екатеринбурге загорелась сауна в жилом доме

«Огонь распространился на площади двух квадратных метров. Повреждена внутренняя обшивка стен парильного помещения сауны, расположенной на 1-м этаже девятиэтажного жилого дома», — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.