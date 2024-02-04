В Екатеринбурге загорелась сауна в жилом доме

«Огонь распространился на площади двух квадратных метров. Повреждена внутренняя обшивка стен парильного помещения сауны, расположенной на 1-м этаже девятиэтажного жилого дома», — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.
Сообщение о пожаре поступило в 12:33 На место выехали четыре единицы спецтехники. Пожар тушили 11 сотрудников МЧС.
Как сообщалось ранее, крупный пожар произошел на мебельном производстве в Екатеринбурге. Огонь повредил кровлю мебельного цеха, полностью сгорело здание склада.