В Омске скорая, ехавшая с сиреной, перевернулась после столкновения с лихачом

Массовое дорожно-транспортное происшествие случилось вечером 4 февраля на пересечении улиц 7-й Северной и Орджоникидзе. Ехавшую с мигалкой и сиреной скорую на перекрестке не пропустил лихач на «Ладе». В результате влетел в бок машины с медиками. Последняя от столкновения перевернулась на бок, зацепив после удара еще два авто — Mazda и BMW.