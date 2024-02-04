В Омске скорая, ехавшая с сиреной, перевернулась после столкновения с лихачом

Массовое дорожно-транспортное происшествие случилось вечером 4 февраля на пересечении улиц 7-й Северной и Орджоникидзе. Ехавшую с мигалкой и сиреной скорую на перекрестке не пропустил лихач на «Ладе». В результате влетел в бок машины с медиками. Последняя от столкновения перевернулась на бок, зацепив после удара еще два авто — Mazda и BMW.
Как сообщили в пресс-службе областной Госавтоинспекции, в результате происшествия помощь понадобилась пациенту, ехавшему в скорой и без того находившемуся в тяжёлом состоянии.
Также помощь врачей понадобилась двоим детям, восьми и пяти лет, находившимся в салоне автомобиля Mazda.