В Красноярске осудили продавщицу шоурума за похищение более 60 тысяч рублей

Хозяин торговой точки стал замечать, что в кассе все меньше наличных и проверил финансовые операции торговой точки. Он заметил, что в учетной программе указывалась оплата по банковской карте, но поступлений на счет не было. Бизнесмен обратился к правоохранителям. В отношении злоумышленницы было возбуждено уголовное дело. Суд приговорил ее к 1 году исправительных работ и удержанию на тот же период 10% из заработной платы ежемесячно в доход государства.