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В Красноярске осудили продавщицу шоурума за похищение более 60 тысяч рублей

В Красноярске сотрудница торговой точки похитила более 60 тысяч рублей у работодателя, указывая неверные данные в кассовую программу.
Источник: МК.RU Красноярск

Однако она была раскрыта и осуждена.

С января по июнь 2022 года 34-летняя продавщица шоурума сделала несколько ошибок в программе, что привело к образованию излишка. Она решила, что деньги можно забрать себе. Затем она стала проводить подобную операцию по несколько раз в неделю, забирая от 1000 до 15000 рублей.

Хозяин торговой точки стал замечать, что в кассе все меньше наличных и проверил финансовые операции торговой точки. Он заметил, что в учетной программе указывалась оплата по банковской карте, но поступлений на счет не было. Бизнесмен обратился к правоохранителям. В отношении злоумышленницы было возбуждено уголовное дело. Суд приговорил ее к 1 году исправительных работ и удержанию на тот же период 10% из заработной платы ежемесячно в доход государства.

Ранее в Железногорске задержали курьера мошенников, который украл золото.