Метровый гейзер на дороге и град в центре курорта: последствия непогоды в Сочи 4 февраля 2024 года

В Сочи объявлено штормовое предупреждение. Непогода пришла на курорт 4 февраля в виде ливня и сильного ветра. Из-за порывов в городе упало несколько деревьев. Одно на припаркованный автомобиль в одном из дворов. Второе — в районе Дагомыса. Рухнувший ствол перегородил дорогу. Полиция была вынуждена ввести реверсивное движение. Сейчас там можно проехать беспрепятственно. Сотрудники ГИБДД предупреждают водителей об осторожной езде при плохих погодных условиях.