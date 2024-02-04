Метровый гейзер на дороге и град в центре курорта: последствия непогоды в Сочи 4 февраля 2024 года

В Сочи объявлено штормовое предупреждение. Непогода пришла на курорт 4 февраля в виде ливня и сильного ветра. Из-за порывов в городе упало несколько деревьев. Одно на припаркованный автомобиль в одном из дворов. Второе — в районе Дагомыса. Рухнувший ствол перегородил дорогу. Полиция была вынуждена ввести реверсивное движение. Сейчас там можно проехать беспрепятственно. Сотрудники ГИБДД предупреждают водителей об осторожной езде при плохих погодных условиях.
На улице Объездной ливневка не справилась с огромными потоками дождя, которые обрушились с утра на курорт. Из-под земли поднялся водяной фонтан высотой около метра прямо на проезжей части. Также под воду ушли многие улицы в центре.
Кроме дождя в прибрежной части города выпал град. К счастью, ледяная крупа была маленьких размеров и не причинила ущерба, быстро растаяв.
Штормовой предупреждение будет действовать в Сочи до 6 февраля. До вторника ожидаются ливни, порывистый ветер. смерчи и грозы.
«По поручению главы Сочи Алексея Копайгородского все силы оперативного реагирования переведены в режим повышенной готовности», — сообщил начальник управления гражданской обороны и защиты населения Дмитрий Зенцов.
Все зимние пляжи на курорте закрыты. Жителям и гостям курорта не рекомендуется отдыхать вблизи воды.