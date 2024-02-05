Опрокинутая в Омске скорая ехала из Нижнеомского района

Инцидент произошел в воскресенье, 4 февраля 2024 года, на пересечении улиц 7-й Северной и Орджоникидзе. Помимо экипажа, в салоне находились пациенты — мать с ребенком.
От столкновения машина опрокинулась на бок. Помощь понадобилась медсестре и пассажирам третьего автомобиля, в который после удара влетел транспорт медицинской службы.
"Санитарный автомобиль Нижнеомской ЦРБ перевозил пациентов в городское учреждение, двигался с включенным сигналом, опрокинулся от удара в заднее крыло. Пациенты не пострадали и были доставлены в медучреждение другой машиной.
Медицинская помощь потребовалась трем участникам аварии (в том числе медсестре ЦРБ). Все доставлены в больницы, находятся под наблюдением медиков, получают необходимую помощь.
На месте ДТП работали две бригады скорой помощи, первая доехала за 9 минут", — отметили в Минздраве.
По факту произошедшего проводится проверка.