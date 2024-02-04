В Свердловской области два человека погибли в ДТП с пассажирским автобусом

Напомним, утром 4 февраля молодые супруги попали в смертельное ДТП на Сибирском тракте. 23-летня жительница Екатеринбурга, управляя автомобилем Honda Fit, врезалась в фонарный столб. Девушку удалось спасти. Но ее супруг, который в момент аварии исидел рядом, скончался от полученных травм до приезда скорой помощи.