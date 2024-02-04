В Свердловской области два человека погибли в ДТП с пассажирским автобусом

Два человека пострадали в ДТП с пассажирским автобусом на 16 км автодороги Екатеринбург- Реж-Алапаевск. По данным ГИБДД по Свердловской области, столкнулись автомашина Suzuki и междугородний автобус «Ютонг», двигавшийся по маршруту № 816 Екатеринбург-Реж.
— В результате ДТП погибли два пассажира легкового автомобиля, водитель доставлен в больницу. В салоне автобуса находились 24 пассажира. Они не пострадали, — сообщили в ведомстве.
На месте трагедии работают сотрудники экстренных служб, полицейские устанавливают личности погибших.
— Пассажиры автобуса направлены до места назначения попутным автобусом. Движение транспорта не ограничено. По данному факту органы внутренних дел проводят расследование, — добавили в отделении пропаганды ГИБДД по Свердловской области.
Напомним, утром 4 февраля молодые супруги попали в смертельное ДТП на Сибирском тракте. 23-летня жительница Екатеринбурга, управляя автомобилем Honda Fit, врезалась в фонарный столб. Девушку удалось спасти. Но ее супруг, который в момент аварии исидел рядом, скончался от полученных травм до приезда скорой помощи.
В Первоуральске внедорожник Toyota Tundra сбил 10-летнего мальчика на пешеходном переходе. Школьника с закрытой черепно-мозговой травмой доставили в больницу.